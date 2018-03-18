Наемники российско-оккупационных войск совершили один обстрел позиций украинских военнослужащих на Донбассе, продолжая нарушать перемирие. Никто не пострадал.

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой. Потерь нет, — пресс-центр штаба АТО.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в воскресенье вечером, информирует svodka.net.

«Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских воинов», – говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

На Донецком направлении на рассвете враг из гранатометов вел огонь по защитникам Авдеевки. В результате обстрела ни один украинский воин не пострадал.

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В то же время на Луганском направлении боевики незаконных вооруженных формирований придерживались режима полного прекращения огня. Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

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