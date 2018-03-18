Путин набрал 73,9% на выборах — свидетельствует экзит-полл.

Опрос проводился на 1,2 тысячи избирательных участках в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры предлагали людям пройти неизвестный опрос, информирует svodka.net.

Владимир Путин набирает 73,9% на выборах президента России, свидетельствуют данные exit poll Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщают РИА Новости.

На предыдущих выборах Путин набрал 63,6%.

Опрос проводился на 1,2 тысячи избирательных участках в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти неизвестный опрос на планшетах (635 участков) либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну (565 участков). Задавались вопросы о том, за кого респондент проголосовал, о его поле и возрасте.

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Всего было опрошено 162 601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов.

Напомним, что во время голосования были зафиксированы многочисленные нарушения, но в российском ЦИКе сообщили, что все в порядке.

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