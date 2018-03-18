В Луганской области из-за обесточивания шахт «Золотое» и «Карбонит» остаются заблокированными под землей 176 горняков.

Под землей на шахте «Карбонит» остаются 93 горняка, на шахте «Золотое» – 83, информирует svodka.net.

Об этом сообщается в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ).

«В Луганской области… в связи с погодными условиями обесточены поселки Золотое и Карбонит, где на шахтах «Золотое» и «Карбонит» 176 человек заблокированы», — говорится в сообщении.

По информации МинТОТ, под землей на шахте «Карбонит» остаются 93 горняка, на шахте «Золотое» – 83. Сейчас проводятся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.

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