Форвард Барселоны стал первым, кто забивал 25 голов в 9 сезонах Примеры.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси забил гол в матче 29-го тура чемпионата Испании против Атлетика, который стал для него 25-м в сезоне, информирует svodka.net.

Таким образом, 30-летний аргентинец стал первым футболистом, забившим 25 голов в 9 сезонах примеры (все – подряд).

Отметим, что форвард мадридского Реала Криштиану Роналду забивал 25 голов в 8 сезонах Ла Лиги (все – подряд) и в этом сезоне может повторить достижение Месси. У него 18 голов.

Третьим по этому показателю идет прежний нападающий Реала Уго Санчес, забивавший 25 голов в четырех сезонах Примеры подряд.

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Ранее сообщалось, что Месси рассказал, как изменилась его игра.

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