Министерство иностранных дел Польши призвало Россию прекратить аннексию Крыма и отказаться от использования силы как средства осуществления внешней политики.

Об этом говорится в заявлении на сайте польского МИД, информирует svodka.net.

«Мы выражаем строгий протест против действий России по отношению к Украине. Мы выступаем за уважение к территориальной целостности Украины и рассматриваем Крым частью украинского государства. Вместе с демократической международным сообществом мы вновь призываем Россию остановить оккупацию Крыма и отказаться от своей стратегии использования силы как средства осуществления внешней политики», — отметили в министерстве.

В польском ведомстве добавили, что такая стратегия России способствует увеличению нестабильности глобальной повестки безопасности и может привести к дальнейшему обострению напряженности в международных отношениях.

«Мы не можем принять политику насилия и запугивания в России, в том числе против крымских национальных меньшинств. Если Россия не вернется к соблюдению норм международного права, она почувствует болезненные последствия санкций и изоляции», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в МИД Эстонии осудили осуществленную Россией четыре года назад незаконную аннексию Крыма и заявили, что не признают результаты выборов, проведенных на территории полуострова. Также Канада заявила, что не признает выборы в Крыму.

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