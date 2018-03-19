Мировой банк согласен даже на кастрированный рынок земли в Украине — без разрешения продажи земли юридическим лицам и иностранцам. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.

Доброе утро, друзья, информирует svodka.net.

Понедельник.

Это будет вторая неделя подряд работы в зале для нашей Рады. Ожидаем важные законы.

Украинский вопрос — первый в перечне тем, которые обсудят сегодня министры иностранных дел Евросоюза + Украины. Я писал об этом неофициальном документе, который подготовили друзья Украины в ЕС и который будет сегодня обсуждаться министрами — Украина не в полной мере реализует требования ЕС и МВФ.

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Также в Брюсселе сегодня глава МИД Украины проведет встречу с Генсеком НАТО.

Хоть как-то введите рынок:

Мировой банк согласен даже на кастрированный (профанацию) рынок земли в Украине — без разрешения продажи земли юридическим лицам и иностранцам.

Важно:

Украина и Кувейт подписали соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах. Соглашение предусматривает совместное производство и продажу оборонного оборудования. Также Украина и Кувейт договорились об упрощении визового режима.

Рашагейт:

Сенаторы-республиканцы Грэм, Флейк, МакКейн предостерегли Трампа от увольнения спецпрокурора Мюллера.

Бонус-новость:

Войска оппозиции сбили асадовский СУ-24 в Сирии.

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