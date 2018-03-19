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|Хоть как-то введите рынок земли: Утренние новости от Олега Пономаря
|19.03.2018 07:08
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Мировой банк согласен даже на кастрированный рынок земли в Украине — без разрешения продажи земли юридическим лицам и иностранцам. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.
Доброе утро, друзья, информирует svodka.net.
Понедельник.
Это будет вторая неделя подряд работы в зале для нашей Рады. Ожидаем важные законы.
Украинский вопрос — первый в перечне тем, которые обсудят сегодня министры иностранных дел Евросоюза + Украины. Я писал об этом неофициальном документе, который подготовили друзья Украины в ЕС и который будет сегодня обсуждаться министрами — Украина не в полной мере реализует требования ЕС и МВФ.
Читайте: Рынок земли: Утренние новости от Олега Пономаря
Также в Брюсселе сегодня глава МИД Украины проведет встречу с Генсеком НАТО.
Хоть как-то введите рынок:
Мировой банк согласен даже на кастрированный (профанацию) рынок земли в Украине — без разрешения продажи земли юридическим лицам и иностранцам.
Важно:
Украина и Кувейт подписали соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах. Соглашение предусматривает совместное производство и продажу оборонного оборудования. Также Украина и Кувейт договорились об упрощении визового режима.
Рашагейт:
Сенаторы-республиканцы Грэм, Флейк, МакКейн предостерегли Трампа от увольнения спецпрокурора Мюллера.
Бонус-новость:
Войска оппозиции сбили асадовский СУ-24 в Сирии.