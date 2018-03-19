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"Продала Украину": Сеть взволновал ролик о "титушке" Савченко (ВИДЕО)
19.03.2018 07:24
«Продала Украину»: Сеть взволновал ролик о «титушке» Савченко (ВИДЕО)

В сети вспомнили, с чего начиналась «карьера» скандального депутата.

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Пользователей интернета взволновал ролик о народном депутате Надежду Савченко под названием «От титушки к Героя Украины». Соответствующий пост размещен в группе Патріоти України — єднаймося. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

«История нашего времени. Надежда Савченко. История ее успеха» От титушки к Героя Украины». О ней и ее сестре можно говорить много. Но их история — это классический пример, который можно назвать: «Наградили на свою голову». Эта история демонстрирует доверчивость украинцев, и то, как на этом доверии играют негодяи, которым вначале дают Героя, а они взамен продают Украину!» — говорится в описании видео.

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