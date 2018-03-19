Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен нервно-паралитическим веществом через вентиляцию в его машине. Об этом сообщают АВС News со ссылкой на трех сотрудников разведки.

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Сообщается, что у британских чиновников появилось более четкое представление о том, как произошло набег, информирует svodka.net.

«Они считают, что токсин был использован в виде пылевидного порошка, который циркулировал в вентиляции BMW Скрипаля. Другие источники рассказали, что от нервно-паралитического вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь, пострадали 38 человек. Ущерб от него продолжают оценивать. Вероятно, число пострадавших вырастет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что другим доказательством стало то, что Скрипаль кричал и непоследовательно говорил в ресторане до того, как он и его дочь потеряли сознание.

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«Такое поведение согласуется с ранними стадиями отравления нервно-паралитическим веществом», — отмечает издание.

Напомним, вещество, которым отравили бывшего полковника ГРУ СССР Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, очень токсично.

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