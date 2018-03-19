МИД Украины призывает Евросоюз ввести санкции в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии газете Bild, информирует svodka.net.

Министр отметил, что важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов российского президента Владимира Путина за рубежом.

«Герхард Шредер — самый важный лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз», — подчеркнул Климкин.

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Тем временем депутат Европарламента Эльмар Брок также соглашается с такими обвинениями против Шредера, пишет издание The Wall Street Journal.

«То, что прежний канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина — это скандал. И странно, что это до сих пор не имеет последствий в рамках общественной дискуссии», — отметил Брок.

Напомним, после того, как в 2005 году Шредер покинул пост канцлера, он стал председателем наблюдательного совета проекта «Северный поток». В августе 2017 года правительство России выдвинуло экс-канцлера ФРГ Гергарда Шредера и еще трех кандидатов в качестве независимых директоров «Роснефти».

Позже немецкие политики и правозащитники раскритиковали выдвижение экс-канцлера Германии Гергарда Шредера в совет директоров «Роснефть». В частности, критика прозвучала и от канцлера Германии Ангелы Меркель.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, несмотря на массовую критику, все же принял предложение стать одним из независимых директоров российской компании «Роснефть».

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