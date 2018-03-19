Все объявления относительно возможных изменений будут сделаны после инаугурации.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что изменения состава российского правительства возможны в мае, информирует svodka.net.

Отвечая на вопрос, кто будет новым премьер-министром, Путин пояснил, что «начинает думать об этом с сегодняшнего дня». Он добавил, что все объявления будут сделаны после инаугурации.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента. Впервые голосовало поколения 18-летних, которые не знали другого вождя. Дмитрий Медведев был лишь марионеткой в руках настоящего так называемого «лидера нации». Российские оппозиционеры рассказали журналистам — Путин после переизбрания готовится поменять Конституцию, чтобы властвовать остаток своей жизни. Какие еще сюрпризы можно ожидать от очередного пришествия Путина?

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По данным Центральной избирательной комиссии РФ, явка составила 59,93%. Кандидат в президенты России Владимир Путин лидирует на выборах, получая 76,41% голосов после обработки 90% протоколов.

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