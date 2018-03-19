Путин, который «побеждает» до окончания выборов, уже получил поздравления от некоторых мировых лидеров.

«Добро пожаловать в СССР», информирует svodka.net.

В сети показали карикатуру, на которой изображен президент России Владимир Путин.

Правда, на этой картинке его очень сложно отличить от главы СССР Леонида Брежнева.

Карикатуру показали в Twitter сообщества «МИД России» по случаю появления итогов президентских выборов в России, на которых побеждает Путин.

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Как сообщалось, накануне Путин, который побеждает на очередных выборах главы государства, уже получил поздравления от некоторых мировых лидеров.

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