В президентских выборах 2019 года от оппозиции будет принимать участие единственный согласованный кандидат, которого будет определен благодаря праймериз.

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Об этом председатель движения «Волна», народный депутат Виктор Чумак заявил в эфире программы «Досье» с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Михеил Саакашвили обещал поддержать его выдвижение в качестве кандидата в президенты, информирует svodka.net.

«Скорее не так. Мы обсуждали вопрос о том, что на президентских выборах должна остатся одна кандидатура, которую должны поддерживать все. Мы сделаем нормальные праймериз, которые дадут нам показатель реалий, ближе к выборам», — пояснил Чумак.

Также он подтвердил, что лично будет баллотироваться на очередных президентских выборах, и при этом, как подчеркнул политик, у него не будет по этому поводу недоразумений с председателем партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко.

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«До первого тура выборов мы, скорее только, будем с Анатолием Степановичем соперничать. Но я Вам точно могу сказать, абсолютно точно, что на первом туре выборов кто-то из нас останется один. Это точно. Это важно. На первом туре должен остаться один», — подчеркнул Чумак, который имеет воинское звание генерал-майора юстиции, и при этом добавил: «Кто-то из нас уйдет».

Своими союзниками, кроме РНС, Чумак считает уже упомянутую «Гражданскую позицию», «Демократический альянс» и «Самопомощь».

«Ни Тимошенко, ни Тягнибок не близки к моей позиции. Здесь нет ничего страшного. Это разные идеологические взгляды», — отметил политик.

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На этом же эфире Чумак рассказал, как он победил Олеся Довгого на мажортарном округе в столичной Дарнице и почему не смог возглавить Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

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