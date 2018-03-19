В ходе пребывания президента Петра Порошенко в Кувейте было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах.

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Стороны договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, поставках вооружения, военной техники и продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, информирует svodka.net.

Заключение соглашения создаст правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере. «Думаю, что это новая страница отношений между Украиной и Кувейтом», — подчеркнул Порошенко.

Кстати, это был первый визит главы украинского государства в Кувейт за 15 лет. Несколько месяцев назад в Кувейте вместе с делегацией «Укроборонпрома» побывал начальник Генерального штаба, когда были наработаны очень важные направления по военно-техническому сотрудничеству.

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Кроме того, во время визита Порошенко была достигнута договоренность об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде.

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