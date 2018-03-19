Журналист Юрий Бутусов в Facebook напомнил, какие подвиги числились за летчиком, Народным героем Украины Владиславом Волошиным, который 18 марта совершил самоубийство.

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«За май-август 14-го он совершил 33 боевых вылета, рядом с ним на его глазах российская ПВО в нескольких вылетах сбила четыре наших боевых самолета, смерть была рядом, и каким-то чудом он дважды возвращался из вылета в одиночку… Но смерть его не страшила, Влад не дрогнул и продолжил летать. , информирует svodka.net.

Он был ведущим дежурной пары штурмовиков в резерве командования АТО в Краматорске в августе 2014-го, когда были и такие, кто боялся вылетать из-за высокого риска быть сбитым. Дважды наносил удары непосредственно по российским войскам, причем есть многочисленные свидетели его точного удара по российским десантникам под Иловайском.

Там, под Иловайском, на отходе от цели все-таки сбили его самого. Он выжил просто чудом, получил тяжелые травмы при катапультировании у самой земли. И еще одно чудо — раненый, вырвался из облавы к своим. И снова встал в строй после всех потрясений, готовый лететь в бой», — отметил Бутусов.

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