Лидеры чемпионата Украины «Шахтер» и «Динамо» уверенно обыграли своих соперников в 24-м туре национального первенства.

«Шахтер» и «Динамо» одержали уверенные победы в чемпионате, информирует svodka.net.

«Шахтер» в Харькове обыграл со счетом 3:0 «Мариуполь», «Динамо» на своем поле разгромило со счетом 4:0 полтавскую «Ворсклу».

«Шахтер» по-прежнему опережает «Динамо» на 6 очков в турнирной таблице.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился своим впечатлением от матча 24-го тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы».

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«В первую очередь хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков, которые в этот холодный вечер были с нами. Думаю, мы отблагодарили их результатом за поддержку. В первом тайме было довольно много сумбура и брака, мы теряли мячи в простых ситуациях.

Не знаю, с чем это связано. Возможно, замерзли ноги. В таких ситуациях мы не имеем права это делать. Нужно играть более надежно. Пришли на помощь два стандарта. Мы реализовали эти моменты и довели игру до победы.»

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