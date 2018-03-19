Задача Национального банка Украины сегодня – помогать восстановлению доверия к банковской системе со стороны населения, а также очертить четкую и понятную стратегию возобновления банками кредитования реального сектора экономики. Особенно это важно в свете того, что парламент поддержал назначение на должность главы НБУ Якова Смолия.

Такое мнение озвучил экс-глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народный депутат Сергей Рыбалка в эфире телепрограммы «Дикий Карасев» на канале NewsOne.

«Сегодня нам нужно принять антикоррупционное законодательство ради восстановления доверия к банкам. Нужно завершить очищение банковского сектора, руководители НБУ должны выйти и сказать – вот у нас есть банки, им можно доверять. Кроме того, нужны четкие условия по докапитализации банков второй и третьей группы. Далее – нужно возобновлять кредитование, например, через создание Банка реконструкции и развития (на базе существующего госбанка), через Кредитно-экспортное агентство», — отметил Сергей Рыбалка.

Народный депутат подчеркнул, что на 10 месяцев было затянуто решение о назначении нового главы Нацбанка, что негативно повлияло на весь банковский сектор и отношение к банкам со стороны населения, в частности. По мнению Сергея Рыбалки, предыдущий глава НБУ (Валерия Гонтарева – ред.) в процессе очищения системы от неплатежеспособных банков была заинтересована в уничтожении мелких банков.

«Я спрашивал у Гонтаревой – Валерия Алексеевна, нужно заниматься очисткой банковской системы, некоторые банки были — с признаками фиктивности, но когда же закончится банкопад? Она сказала – в сентябре 2016 года. Сейчас уже 2018 год. Сегодня мы видим, что банкопад завершается, но государство делает все, чтобы уничтожить небольшие банки, а не предоставить стимулы для того, чтобы они работали», — отметил Сергей Рыбалка, подчеркнув, что НБУ ранее в рамках отдельного закона получил полномочия утверждать график докапитализации банков, который для многих банков стал неподъемным.

Сергей Рыбалка также сообщил, что не согласен с мнением экс-главы НБУ относительно того, что НБУ не отвечает за курс гривны. «Когда Гонтарева говорила, что НБУ не отвечает за курс гривны, и в законе об НБУ так и написано, то я хочу сказать, что в 99 статье Конституции сказано, что именно Нацбанк отвечает за курс гривны. Нужно жить по закону, но если он не соответствует реалиям, то его нужно менять. Конституция важнее каких-либо законов», — считает народный депутат, экс-глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Как ранее сообщалось, 15 марта Верховная Рада избрала нового председателя Нацбанка Украины, проголосовав за кандидатуру Якова Смолия. Ранее 15 марта Рада уволила с этой должности Валерию Гонтареву.

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