Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета,

Кандидат в президенты РФ и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что избирательная модель в России может пойти по китайскому пути, где председатель КНР получил право править страной пожизненно, информирует svodka.net.

Таким образом он прокомментировал «Интерфаксу» итоги президентских выборов 18 марта 2018 года, согласно которым Владимир Путин переизбрался на пост главы государства.

«Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, — человек 30-40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля», — заявил Жириновский.

Владимир Жириновский участвовал в президентских выборах в шестой раз. По итогам обработки 99% бюллетеней, руководитель ЛДПР занял третье место с 5,67% голосов (4,1 миллиона избирателей). Владимир Путин заручился поддержкой 76,65% избирателей (55,7 миллиона человек).

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Выступая в своем штабе в ночь на 19 марта, Владимир Путин заявил, что пока не планирует проводить конституционную реформу, которая могла бы изменить распределение полномочий между ветвями власти в стране. Отвечая на вопрос, планирует ли он переизбраться на пост президента в 2030 году, Путин ответил: «То, что вы говорите — это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет здесь буду сидеть?»

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