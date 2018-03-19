На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара вырос по сравнению с пятницей 16 марта и составил 26,6 гривны за доллар (средняя продажа).

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По состоянию на 8:30 понедельника, 19 марта, покупатели выставляли заявки в среднем по 26,53 гривен за доллар, продавцы — на уровне 26,6, информирует svodka.net.

Важно добавить, что объем предложений продавцов на 58,66% выше объема предложений покупателей.

В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 19 марта установлен на уровне 26,35 гривны за доллар.

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Напомним, в понедельник гривна на межбанке упала в цене на 13 копеек по сравнению с пятницей. Курс покупки составлял 26,41 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара вырос. Котировки продажи — 26,45.

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