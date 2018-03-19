Одно обидно, до уровня Ким Чен Ына или того же Чаушеску, по степени народного обожания, Путин пока не дотягивает. Но в следующий раз уже должен наверстать!

Не могу обойти стороной события, произошедшие недавно в соседнем гибридном государстве, а именно, четвертые (неофициально — пятые) выборы Путина РФ. Да, именно так, выборы Путина, а не президента, поскольку альтернативы бессменному главе России нет и, видимо, не будет до его гробовой доски, информирует svodka.net.

На данный момент его победа уже очевидна, ведь необыкновенный результат в 76,66% вряд ли кто-то из конкурентов Путина мог превозмочь. Как в этот, так и в последующие разы, если они будут, конечно.

По сути эти выборы ярко показали то, насколько россияне отдаляются от прогрессивного человечества в своем регрессе. Ведь сам процесс избирательной компании часто сопровождался скандалами об указаниях руководителей всех рангов о принудительной явке с предоставлением списков кто и как проголосовал. На самих избирательных участках накрывались столы, завлекая банкетом, а так же проводились продовольственные ярмарки. По сути, президентские выборы в РФ больше напоминали массовый сход крупного-рогатого на водопой.

Отдельной статьей будут вбросы, немыслимое количество которых было зафиксировано камерами наблюдения и, которые не только сделали заветный рекорд Путину, но и обеспечили показатель явки выше 67%.

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Откровенно говоря, данные выборы мировым сообществом должны не признаваться, но вряд ли на официальном уровне это будет сделано. Ведь с Кремлем ещё придется вести переговоры, а в условиях непризнания пенсионера на троне, как в лучших традициях СССР, это будет невозможно.

А потому выборы в России можно считать состоявшимися. Одно обидно, до уровня Ким Чен Ына или того же Чаушеску, по степени народного обожания, Путин пока не дотягивает. Но в следующий раз уже должен наверстать!

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