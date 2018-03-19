Вероятнее только, что потребителям придется подождать еще года два, прежде чем Apple выпустит гаджеты с дисплеями собственного производства.

Небольшое количество дисплеев MicroLED якобы было создано на секретной фабрике. Производство этих дисплеев сложнее, нежели OLED, которыми снабдили iPhone X, информирует svodka.net.

Компания Apple произвела первую небольшую партию собственных дисплеев MicroLED. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, данные дисплеи являются более сложными с точки зрения производства, нежели OLED, которыми укомплектовали флагманские iPhone X.

Сообщается, что дисплеи были произведены на секретной фабрике, расположенной рядом со штаб-квартирой в Калифорнии.

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В настоящее время представители «яблочной» компании воздерживаются от комментариев по данному поводу.

Ранее сообщалось, что энтузиаст удивил пользователей Сети новой оптической иллюзией с iPhone X.

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