Деловые Сводки
- У Лондона есть доказательства, что Россия последние 10 лет производила «Новичок», - Борис Джонсон
- Глава Всемирного банка рассказала, какие мошеннические схемы проворачивают украинские банки
- Флот США принял на вооружение подлодку с геймпадом от Xbox
- Нам надо научиться жить рядом с этим опасным больным, - Портников
- Загадочная русская душа: распевать "только б не было войны" и голосовать за войну, - Гаспарян
|В разгар шпионского скандала Россия заняла $4 млрд на Западе
|19.03.2018 11:52
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