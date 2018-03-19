Деловые Сводки
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|Загадочная русская душа: распевать "только б не было войны" и голосовать за войну, - Гаспарян
|19.03.2018 12:08
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После обработки 99,8% бюллетеней на выборах президента России Путин лидирует с 76,67% голосов.
Россияне проголосовали за войну, выбрав действующего российского президента Владимира Путина на очередной срок. Об этом написал в Facebook российский журналист Артур Гаспарян.
«Загадочна русская душа. Распевать «только б не было войны» и голосовать за войну. Теперь она близко…» – заявил журналист, информирует svodka.net.
18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы.
После обработки 99,8% бюллетеней на выборах президента России Путин лидирует с 76,67% голосов.
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Он впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Путин переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд.