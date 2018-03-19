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|Флот США принял на вооружение подлодку с геймпадом от Xbox
|19.03.2018 12:24
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Изначально камеры контролировались с помощью джойстика, который похож на те, что есть в вертолетах. Они были неудобными и было принято решение заменить их на что-то другое.
Флот США принял на вооружение подводную лодку USS Colorado, оснащенную геймпадом от Xbox. Об этом пишет USA Today, информирует svodka.net.
С помощью геймпада на подлодке будут управлять системой наружного наблюдения. Вместо традиционного перископа в подводной лодке есть несколько вращающихся на 360 градусов камер. Они передают изображение на экран, благодаря чему контролировать ситуацию может не один человек, который смотрит в перископ, а все присутствующие в комнате.
Изначально камеры контролировались с помощью джойстика, который похож на те, что есть в вертолетах. Они, однако, были неудобными и было принято решение заменить их на что-то другое.
Геймпад от Xbox значительно дешевле первоначального оборудования, он стоит $38 вместо $38 тысяч за джойстик. Принципы работы с ним знакомы всем молодым морякам и не требуют долгого и сложного обучения.
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ВМС США планируют использовать геймпад и на других подводных лодках.