Изначально камеры контролировались с помощью джойстика, который похож на те, что есть в вертолетах. Они были неудобными и было принято решение заменить их на что-то другое.

Флот США принял на вооружение подводную лодку USS Colorado, оснащенную геймпадом от Xbox. Об этом пишет USA Today, информирует svodka.net.

С помощью геймпада на подлодке будут управлять системой наружного наблюдения. Вместо традиционного перископа в подводной лодке есть несколько вращающихся на 360 градусов камер. Они передают изображение на экран, благодаря чему контролировать ситуацию может не один человек, который смотрит в перископ, а все присутствующие в комнате.

Изначально камеры контролировались с помощью джойстика, который похож на те, что есть в вертолетах. Они, однако, были неудобными и было принято решение заменить их на что-то другое.

Геймпад от Xbox значительно дешевле первоначального оборудования, он стоит $38 вместо $38 тысяч за джойстик. Принципы работы с ним знакомы всем молодым морякам и не требуют долгого и сложного обучения.

Читайте: Ресурс ограничен: знаток дал оценку перспективам украинского военного флота

ВМС США планируют использовать геймпад и на других подводных лодках.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира