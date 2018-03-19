Постпред России при ЕС Владимир Чижов, что Россия прекратила производство химического оружия в 1992 году и уничтожила все имеющиеся запасы

Великобритания располагает доказательствами, что Россия в течение последних десяти лет занималась разработкой и накоплением химического отравляющего вещества «Новичок». Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Борис Джонсон в интервью «Би-би-си», информирует svodka.net.

Джонсон добавил, что 19 марта в страну приезжают эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Глава британского МИД пообещал, что специалистам ОЗХО передадут образцы вещества, которым были отравлены прежний полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Ожидается, что результаты анализов ОЗХО будут готовы спустя две недели. Джонсон также выразил готовность расследовать дело Скрипаля вместе с Россией.

В свою очередь, постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью «Би-би-си» указал, что Портон-Даун – крупнейшая в Великобритании лаборатория, занимающаяся химическим оружием – находится только в восьми милях (12 километрах) от Солсбери. Чижов, однако, отметил, что у него нет свидетельств, что к отравлению Скрипалей причастен кто-то из Портон-Дауна.

Чижов также подчеркнул, что Россия прекратила производство химического оружия в 1992 году и уничтожила все имеющиеся запасы. По словам российского постпреда, при этом некоторые ученые, ответственные за создание ряда нервных агентов, уехали из России и сейчас живут в Великобритании.

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В свою очередь, в британском МИДе заявили, что в предположении Чижова о возможной связи Портон-Дауна с делом Скрипаля «нет ни грамма правды», а происходящее – «еще одна тщетная попытка российского государства отвлечь внимание от того, что Россия действовала с грубым нарушением международных обязательств».

17 марта представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Новичок» никогда не разрабатывался в России и СССР, а наиболее возможный источник этого вещества – Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и США. В Словакии, Чехии и Швеции заявления Захаровой уже отвергли.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром британского города Солсбери. Сейчас они находятся в местной больнице в состоянии комы. Джонсон ранее сравнил дело Скрипаля с убийством экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, которого отравили радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году. По версии британских властей, к смерти Литвиненко причастны депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун, которые могли действовать по указанию ФСБ. В Москве считают расследование по делу Литвиненко необъективным, а глава российского МИД Сергей Лавров назвал неуместным сравнение дела Скрипаля с убийством Литвиненко и отметил, что обвинения в адрес Москвы в связи со случаем в Солсбери – пропаганда и нагнетание истерики.

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