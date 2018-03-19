До политики у меня было $65 млн. Дай Бог, чтобы у меня осталось хотя бы 10% от начального капитала после всех дел с Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко ищет людей, у которых есть деньги, и «кидает» их, сказал скорый внефракционный нардеп Александр Онищенко в интервью ТСН, которое вышло 18 марта, информирует svodka.net.

«Неохота говорить, потратил много денег, не только на избирательную кампанию, а и на его прихоти. Средства вкладывались не только в избирательную кампанию, а и в выстраивание определенной ветви власти, медиа, парламент, голосования, проведение необходимых ему людей на должности, чтоб он смог контролировать чиновников и потоки», – заявил он.

По словам Онищенко, он платил не за свой депутатский мандат, а за регистрацию кандидатом на парламентских выборах 2014 года.

«Нужно было заплатить, да. В итоге мне пришлось профинансировать потребности партии Петра Алексеевича. Сначала я пошел в ЦИК, подал все документы. Меня не зарегистрировали, потому что я проживал в Украине не более 180 дней. По этому вопросу обратился в суд. Но поскольку все суды на тот момент были уже под контролем, точнее, он с судьями общался, то была команда не регистрировать меня. Через какое-то время появился как всегда добрый Петр Алексеевич, говорит: «Нужно помочь тебе с этим вопросом». Лично позвонил и назначил встречу с приближенным к нему человеком», – рассказал нардеп.

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Онищенко добавил, что ему «дали намек профинансировать парламентские выборы БПП».

«Когда я это сделал, ЦИК зарегистрировал меня на тех же основаниях, что я подавал ранее: что я участвовал в Олимпийских играх и не смог по этой уважительной причине быть в Украине», – отметил он.

Нардеп заявил, что тогда заплатил $6 млн наличными. Онищенко подчеркнул, что заработал эти деньги еще во время работы в Туркменистане. По словам нардепа, до общения с Порошенко он был довольно богатым человеком.

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«В 2012 году я входил в список Forbes «200 богатых людей мира». До политики у меня было $65 млн. Дай Бог, чтобы у меня осталось хотя бы 10% от начального капитала после всех дел с Порошенко. Это то, чем занимается Петр Алексеевич. Он ищет людей, у кого есть деньги, находит, куда эти деньги нужно вложить, и в итоге деньги сгорают, а он всех кидает и довольствуется этим. Точно по такой же схеме он и со мной поступил. Сначала это были инвестиции в усиление его власти, потом он рассказывал, что нужно скупать определенные активы. И получалось, что активы у бизнеса выкупались в честную, за деньги», – сказал он.

Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании «Укргазвидобування». По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.

По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.

5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его «подставили и кинули».

29 июля политик сообщил, что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в британском суде.

В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию «Страна», что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, «торговался и организовывал коммерческие голосования» в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.

Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.

18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.

В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика.

5 марта Онищенко вручили новое подозрение.

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