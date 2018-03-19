Верховная Рада должна одобрить постановление, в котором должна «дать политическую и правовую оценку фарсу, который в России называют выборами президента».

В Верховной Раде хотят принять заявление о непризнании Украиной легитимности выборов Президента РФ. Об этом сообщил глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак сегодня на согласительном совете парламента, — передает корреспондент «ОстроВа», информирует svodka.net.

«Вчера в России прошло формальное переназначение президента на следующий срок. Это нелегитимные выборы нелегитимного президента… Эти выборы огласила нелегитимная Дума, которая в 2016 году выбиралась на временно оккупированной территории. Этого вроде как президента выбирали в оккупированном Крыму. Только на этом основании Путина нельзя считать легитимным президентом Российской Федерации, не говоря уже о повсеместном нарушении прав человека при организации избирательного процесса на оккупированной территории», — сказал он.

По его словам, Верховная Рада должна одобрить постановление, в котором должна «дать политическую и правовую оценку фарсу, который в России называют выборами президента».

Бурбак сообщил, что в парламенте уже зарегистрирован проект постановления №8153 по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица.

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