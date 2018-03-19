Шиманьский уверен, что «Северный поток – 2» негативно повлияет на стратегическую ситуацию в регионе, ослабит позиции Украины и побудит Россию к еще большей агрессии.

Польша намерена обсудить с Германией отказ от строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел Польши Конрад Шиманьский в эфире радиостанции RMF FM, информирует svodka.net.

Шиманьский отметил, что у стран нет консенсуса в этом вопросе.

Строительство газопровода будет одной из тем, которую польские власти намерены обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее визита в Варшаву 19 марта.

«Это будет одна из самых важных тем разговоров, потому что после Солсбери сложилась новая ситуация: нет сомнений в том, что это один из аспектов политики России в отношении Европы. И я полагаю, в этом контексте стоит еще раз подумать, является ли Россия надежным партнером и каковы ее намерения», – отметил министр.

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Шиманьский уверен, что «Северный поток – 2» негативно повлияет на стратегическую ситуацию в регионе, ослабит позиции Украины и побудит Россию к еще большей агрессии.

4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент «Новичок». Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.

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Москва отказалась объяснять случай и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.

По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, «весьма вероятно», что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление «шокирующим и непростительным» нарушением дипломатического этикета.

17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что ожидали ответа от России, но отметили, что у инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери «нет альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства».

Проект «Северный поток – 2», возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод «Северный поток» состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. «Газпром» начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.

Начать строительство второй очереди «Северного потока» планируют в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд.

Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют «Северный поток – 2» угрозой энергетической безопасности Европы. Правительство Германии рассматривает трубопровод «исключительно как бизнес-проект».

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