Британия предоставила Морозову государственную защиту.

Российский бизнесмен Валерий Морозов, который в 2011 году получил политическое убежище в Великобритании, рассказал, что получает письма с угрозами. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Об этом сообщает Sunday Times.

На прошлой неделе Морозову на электронную почту пришло письмо, в котором говорилось: «Они пришли за Сергеем, они придут и за тобой», намекая на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого отравили в Солсбери.

Морозов проигнорировал письмо, а через некоторое время ему прислали второе сообщение с текстом: «Тебе наплевать на то, что с тобой случится? Ждем твоего подтверждения».

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Британия предоставила Морозову государственную защиту.

Россиянин Валерий Морозов живет в Гилфорде, графство Суррей. Ранее он был совладельцем компании Москонверспром, которая в 2006 и 2009 годах выиграла договор на строительство и реконструкцию в Сочи корпуса Приморский, санатория Сочи и санатория Дагомыс управления делами президента России.

После этого Морозов заявил, что занимавший тогда пост замначальника главного управления капитального строительства управделами президента Владимир Лещевский требовал от него 180 миллионов рублей. Морозов пожаловался в правоохранительные органы, в отношении Лещевского возбудили дело о получении взятки, но самого бизнесмена начали преследовать. Из-за этого он попросил политическое убежище в Великобритании.

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Напомним, 4 марта прежний российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

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