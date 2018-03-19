Возможное увольнение Мюллера — это «красная линия для демократии, которую нельзя пересекать».

Сенаторы-республиканцы выступили с предостережением в адрес президента США Дональда Трампа, который раскритиковал специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в американские выборы, информирует svodka.net.

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что Мюллеру надо дать возможность делать свою работу без какого-либо вмешательства.

Грэм подчеркнул, что это мнение разделяют многие республиканцы и предостерег Трампа от попыток уволить спецпрокурора.

«Как я уже говорил ранее, если он [Трамп] попытается сделать это [уволить спецпрокурора], это будет началом конца его президентства, потому что мы обеспечиваем верховенство закона», — заявил сенатор.

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Сенатор от штата Аризона Джефф Флейк также выразил мнение, что последние заявления Трампа могут говорить о его намерениях уволить Мюллера.

«Я не знаю, что грозит Мюллеру, но похоже, все идет к этому [к увольнению], однако я надеюсь, что этого не произойдет. Мы в конгрессе не можем допустить этого», — сказал Флейк в эфире Си-эн-эн.

Пресс-секретарь спикера палаты представителей конгресса, республиканца Пола Райана, заявила: «Как спикер всегда и говорил, у господина Мюллера и его команды должна быть возможность работать».

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал коллег-республиканцев согласиться с тем, что возможное увольнение Мюллера — это «красная линия для демократии, которую нельзя пересекать».

Специальный прокурор Мюллер, в прошлом возглавлявший ФБР, является республиканцем.

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