Деловые Сводки
- Стало известно, сколько в Украине зарегистрировано безработных
- Стало известно о состоянии украинки, которая пострадала при аварии на канатной дороге в Гудаури
- Россиян превращают в злобных дебилов, - Андрей Макаревич
- В крупной сети магазинов Южной Кореи начали продавать мороженое, которое борется с похмельем
- "Приехал убийца": в Париже протестовали против приезда Захара Прилепина (ВИДЕО)
|"Приехал убийца": в Париже протестовали против приезда Захара Прилепина (ВИДЕО)
|19.03.2018 16:54
|
Во Францию, где проходит наиболее значимый салон книги в Европе, приехал убийца, человек, который всем рассказывает, как он формировал отряды убийц, которые приезжают в Украину
На книжном салоне в Париже украинцы провели акцию протеста против аннексии Крыма и презентации российского писателя, известного под псевдонимом «Захар», который стал так называемым заместителем командира батальона по работе с личным составом у террористов ДНР Захара Прилепина. Об этом сообщает Лига.Новости.
Участники акции подчеркнули, что Прилепин участвовал в боевых действиях на стороне террористов и исказил факты в своей книге о событиях войны в Донбассе, информирует svodka.net.
На презентации книги боевика произошло столкновение украинских активистов с охраной, которая противодействовала проведению акции протеста и отнимала у участников плакаты.
«Мы выставили плакаты, чтобы, во-первых, напомнить, что Крым принадлежит Украине и был аннексирован Россией, и это произошло четыре года назад 18 марта. Во-вторых, мы выступали против Захара Прилепина, его участия в международном книжном салоне в Париже, что является абсолютным абсурдом», — сообщила одна из активисток.
Читайте: Макрон показательно проигнорировал Россию из-за последних событий
«Это возмутило больше только — во Францию, где проходит наиболее значимый салон книги в Европе, приехал убийца, человек, который всем рассказывает, как он формировал отряды убийц, которые приезжают в Украину. И сегодня Россия, которая является почетным гостем салона, она представляет убийцу и книги убийцы на своем стенде», — подчеркнула еще одна представительница украинской общины, которая принимала участие в протесте.
Украинские активисты подчеркнули, что охранники агрессивно отреагировали на их акцию.
Читайте: В Киеве перед приездом Порошенко протестующие прорвались к памятнику Шевченко
По их словам, они не знают, откуда были эти охранники. «Скорее только, с российской стороны, хотя они и сказали, что они французы, но некоторые из них разговаривали на русском языке», — отметили представители украинской общины во Франции.
«Франция — демократическая страна, и каждый имеет право говорить то, что думает. Это вам не Россия», — заявили охранникам посетители салона и украинские активисты.
13 февраля 2017 года российский писатель Евгений Прилепин, известный под псевдонимом «Захар», заявил, что стал так называемым «заместителем командира батальона по работе с личным составом» у террористов ДНР. С начала гибридной войны в Донбассе он часто участвовал в организации поездок в ОРДЛО российских деятелей культуры. СБУ открыла против него уголовное производство по статьям «участие в деятельности террористической организации» и «финансирование терроризма».