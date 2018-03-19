Бизнесмен и соучредитель компании «Полекс Экспресс» Александр Черепинский заявляет, что грузооборот терминала компании в аэропорту Харькова увеличился в 10 раз за последние 4 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передают Українські Новини.

Бизнес стартовал в 2013 году на площадке в 60 кв. м. Вскоре после открытия заработал склад намного больших размеров (1 100 кв. м.). Уже за первый год работы авиационный грузооборот достиг 16 120 кг.

«На территории склада оборудовано место прибытия автомобильного транспорта, что позволяет осуществлять транзит грузов, прибывших авиационным транспортом в любую точку Украины», — поясняет специфику Черепинский.

По его словам, в 2017 году грузооборот «Полекс Экспресс» увеличился более чем в 10 раз по сравнению с годом открытия – до 190 тыс. кг.

Фото №1: работа сотрудников Polex Express в аэропорту.

Фото №2: склад Polex Express в аэропорту.

Фото №3: работа сотрудников Polex Express с авиагрузами.

Тем временем растут количественные показатели и у еще одного терминала, соучредителем которого также является Черепинский. «Гранд Винд» расположен на расстоянии 200 метров от крупнейшего промышленно вещевого рынка Украины – харьковского «Барабашово». Площадка для автотранспорта занимает 20 000 кв. м, административная часть здания – 800 кв. м. К слову, на втором этаже здания находится таможенный пост «Харьков-Автомобильный» Харьковской таможни.

«Открытие терминала в 2014 году позволило увеличить объем импортируемых и экспортируемых грузов для предприятий, находящихся в непосредственной близости от него. Что, в свою очередь, позволяет оптимизировать логистику предприятий и частного бизнеса», — сказал Черепинский.

Уже в 2017 году количество автомобилей в режиме импорт/экспорт насчитывалось 9 227 (годом ранее – 7 631), в том числе около 2 тыс. импортируемых частных легковых автомобилей (в 2016 году — было тысячей меньше).

Фото №4: административная часть здания терминала «Гранд Винд».

Фото №5: площадка для автотранспорта терминала «Гранд Винд».

Также Черепинский является соучредителем терминала «Магистраль-АвтоТранзитСервис», который расположен на таможенном пункте пропуска «Гоптовка-Нехотеевка». Площадь для автотранспорта – 2 000 кв. м.

«Я понимаю сложность процессов, которые окружают таможенное дело. Но без его развития невозможно представить стабильное экономическое настоящее и будущее Украины. И то, что мы видим сейчас, только первые плоды нашей работы», — комментирует цифры бизнесмен.

Источник: ukranews.com

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