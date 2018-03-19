Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, пользовались которые «услугами» этого оператора.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе международного оператора телефонной связи на сотрудничестве с российскими спецслужбами, — сообщает пресс-центр СБУ, информирует svodka.net.

Правоохранители установили, что хозяин компании, который является гражданином РФ, дал намек работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганщины в сети российских операторов мобильной связи. Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс. Оперативники спецслужбы задокументировали, что через этот преступный канал связи боевики «ЛНР» свободно общались между собой и российскими кураторами.

Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, пользовались которые «услугами» этого оператора. Во время обысков в офисе и технических помещениях оператора, месте проживания владельца сотрудники СБ Украины обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более полумиллиона гривен, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика.

Правоохранители изъяли переписку и документы, подтверждающие предоставление услуг телефонной связи представителям террористической организации «ЛНР» и сотрудничества с ФСБ РФ. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины гражданину России объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации.

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Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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