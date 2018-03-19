Apple начала разрабатывать собственный Micro-LED дисплей — об этом со ссылкой на внутренние источники сообщило издание Bloomberg. Также оно выяснило, что компания умышленно для этого использует секретное производственное предприятие близко своего штаба в Калифорнии, чтобы сделать небольшое количество экранов для предварительного тестирования.

Издание не раскрывает конкретных цифр, однако сообщает, что Apple вложила в разработку «значительные средства». Сотрудники компании, которые попросили Bloomberg сохранить анонимность, рассказали, что работают над экраном типа MicroLED следующего поколения. В них используются различные светоизлучающие вещества, и сотрудники Apple сообщают об амбициях создания гаджета, который станет более тонким, ярким и менее энергоемким, чем у любой другой компании, которая есть на рынке, информирует svodka.net.

Это первая попытка компании по разработке собственного дисплея. В предыдущих гаджетах инженеры Apple использовали технологии других компаний. К примеру, в iPhone X, первый OLED-телефон Apple, использует технологию Samsung, а экран Apple Watch выполнен по технологии LG. Теперь же Apple хочет выделиться на фоне своих конкурентов, в частности, Samsung, который активно использует преимущества своих экранов в маркетинговых кампаниях.

Однако, по словам сотрудников компании, такого рода экраны производить намного сложнее, чем OLED-дисплеи, и компания потратила на это примерно год. Сейчас разработка находится на «продвинутой стадии», однако пользователям, скорее только, придется подождать несколько лет, прежде чем увидеть результаты работы.

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