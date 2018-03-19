Официально договоренность о переходном периоде будет закреплена в договоре о «Брекзите»

Евросоюз и Великобритания договорились, что переходный период после Brexit завершится в конце 2020 года, информирует svodka.net.

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Об этом сообщил британский министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис во время совместной пресс-конференции с Мишелем Барнье, возглавляющим на переговорах по «Брекзиту» делегацию ЕС.

По мнению Дэвиса, эта договоренность — «новый вайм шаг» в переговорном процессе.

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Во время переходного периода Лондону и Брюсселю предстоит договориться о будущем партнерстве. Он начнется после официального выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года и займет 21 месяц. В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила ЕС, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. При этом Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.

Официально договоренность о переходном периоде будет закреплена в договоре о «Брекзите». Его планируют подписать до октября 2018 года. Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй выступала за то, чтобы переходная фаза длилась два года.

Также удалось достичь договоренности в финансовых вопросах и правовом статусе граждан ЕС после «Брекзита». 4,5 млн проживающих в Британии граждан других стран ЕС и подданных Великобритании, живущие в других государствах Европы, не пострадают от «Брекзита», заверил Барнье. Кроме того, те, кто совершит переезд в течение переходного периода, будут иметь те же права, что и перебравшиеся раньше.

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В итоговый текст соглашения будет включен и один из вариантов решения проблемы с будущей границей между Северной Ирландией и Ирландией, являющейся членом ЕС.

Область на севере Великобритании должна будет после «Брекзита» придерживаться правил ЕС, если не будет найдено более подходящее решение. Как сообщали новости мира, Мэй ранее высказывалась против этого варианта. В настоящий момент в проекте договора о «Брекзит» ирландский вопрос остается открытым.

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