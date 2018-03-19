ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ), принадлежащий олигарху Игорь Коломойскому, по итогам работы в 2017 году нарастил чистую прибыль в 9,4 раза по сравнению с 2016 годом — до 1 млрд 648,339 млн грн с 175,290 млн грн.

Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 1 млрд 463,926 млн грн. За прошлый год завод сократил текущие обязательства на 26% по сравнению с предыдущим годом — до 1 млрд 573,131 млн грн, долгосрочные — на 5,4%, до 192,340 млн грн. Стоимость активов за 2017 год возросла на 45,3% — до 3 млрд 515,700 млн грн, информирует svodka.net.

Основная часть продукции завода направляется на экспорт, таким образом, предприятие имеет валютную выручку.

Резкий рост финансовых показателей ЗФС произошел, несмотря на рост тарифов на электроэнергию для промышленности, против чего не раз выступали представители группы Приват.

Напомним, в себестоимости производства ферросплавов порядка 50% приходится на электроэнергию.

В 2012 году правительство Николая Азарова подписывало с ферросплавными предприятиями, контролируемыми Коломойским, меморандум о взаимопонимании, согласно которому эти заводы получали льготные цены на электроэнергию. Действие меморандума продлевалось до 2014 года.

В 2016 году по требованию международных партнеров НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт. Внедрение рыночного ценообразования на уголь сказалось на тарифах для промышленности.

По заявлению нардепа от партии УКРОП Виталий Куприй, близкий к Игорю Коломойскому, НАБУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц НКРЭКУ в связи с установлением формулы «Роттердам +».

На прошлой неделе тот же народный депутат Виталий Куприй через суды заставлял НАБУ возбуждать еще одно расследование против НКРЭКУ уже по поводу возможных злоупотреблений членов НКРЭКУ при погашении просроченных долгов предприятий тепловой генерации ГП «Энергорынок».

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил об обилие спекуляций на теме «Роттердам+».

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