Летчик-герой АТО, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин совершил суицид в воскресенье, 18 марта, в 13:30, а умер около 15:00.

Когда приехали медики, он был жив, общался с ними, рассказал «Украинской правде» собеседник в полиции Николаевской области, информирует svodka.net.

«Записку он не оставил… Он не сообщил никакой информации, никого не обвинил, причин (своего поступка — Ред.) не объяснил. Общался с медиками, мог говорить, но не сказал ничего, что помогло бы следствию», — отметил источник.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира