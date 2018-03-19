Компания Little Caesars запатентовала робота, который делает идеальную пиццу.

Компания «Little Caesars» оформила патент на конструкцию кухонного устройства-робота, которое готовит пиццу. Пока что только одного, зато самого востребованного сорта «пепперони». Авторы проекта говорят, что таким образом перекладывают на робота самую скучную работу в пиццерии, а сами займутся творческими задачами, информирует svodka.net.

Робот устроен по принципу центральной плиты, вокруг которой работают вспомогательные модули. Один служит для переноса теста из кастрюли и раскатывания его в блин. Другой отвечает за раскладку измельченного сыра на основание, третий выкладывает кружочки колбасы пепперони, четвертому поручено поливать начинку пиццы соусами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира