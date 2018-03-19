«Босния и Герцеговина — крошечная страна на юго-западе Европы, лучше только известная своей кровавой войной 1990-х годов — может снова двигаться в сторону вооруженного конфликта, — рассказывает Кристина Маза в Newsweek. — Новый отчет, опубликованный в пятницу, — «Босния на российской плахе: возможность кровопролития и меры по его предотвращению» — обнажает активную милитаризацию в Боснии и Герцеговине. В документе говорится, что российский президент Владимир Путин поддерживает живущих в этой стране сепаратистов из числа этнических сербов, чтобы помешать Сараево интегрироваться в Запад. Эксперты предупреждают, что эта динамика может привести к конфликту, подобному украинскому, в сердце Европы».

«Милитаризация происходит в Республике Сербской, по большому счету автономном регионе Боснии и Герцеговины, населенном преимущественно сербами. Местная полиция и другие правоохранительные органы проходят боевую подготовку с российскими инструкторами и накапливают вооружения, по документам, изученным Newsweek, и все больше похожи на хорошо обученную и вооруженную армию. Между тем Москва также поддерживает формирование сербских националистических вооруженных формирований в Боснии и Герцеговине», — говорится в статье, информирует svodka.net.

«Эти усилия поддерживает президент-сепаратист Республики Сербской Милорад Додик, выступавший за проведение в его регионе референдума о независимости от остальной Боснии и Герцеговины, несмотря на предупреждения международного сообщества, что такое голосование было бы незаконным. Додик то и дело называет Боснию «рушащимся государством», утверждает, что Евросоюз к этой стране больше не имеет отношения, и поблагодарил Россию за то, что она является бескорыстным другом региона», — передает журналистка.

«Отношения Додика с Москвой подпитывают сепаратистские тенденции, которые в конце концов могут привести к вспышке конфликта, утверждают авторы отчета. Между тем на октябрь намечены выборы в Боснии и Герцеговине, и некоторые аналитики убеждены, что имеется серьезная угроза вооруженного конфликта», — говорится в статье.

«В последние несколько лет Россия быстро расширила границы своей оборонной и экономической активности на западе Балкан, — говорится в отчете, опубликованном Институтом исследования внешней политики (США). — В Боснии Москва удвоила поддержку президента [Республики Сербской] Милорада Додика в его сепаратистских чаяниях. Эта поддержка, отчасти финансовая и отчасти политическая, распространяется и на других деятелей этой страны».

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«По данным авторов отчета и других региональных экспертов, Россия работает над созданием в Боснии и Герцеговине государства-клиента, чтобы помешать стране присоединиться к НАТО. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования уже ведут сепаратистский конфликт на Украине, чтобы не дать этой стране установить более тесные связи с Западом», — говорится в статье.

«Для Москвы [Республика Сербская] — очень удобная уязвимость, которую можно использовать для дестабилизации Европы в любой удобный момент, — сказал Майкл Карпентер, прежний заместитель помощника министра обороны США по России, Украине, Евразии и Балканам. — Если Москва ощущает поддержку со стороны, Россия сможет спустить Додика с поводка, позволив ему провести свой референдум о независимости. Это настоящая пороховая бочка».

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