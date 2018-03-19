После подписания декларации с семейным врачом уменьшатся вызовы врачей на дом по любому поводу. Минздрав пошел навстречу медикам и дал им возможность решать, кого посещать по месту жительства, а кого принимать в кабинете.

ПРИКАЗ. 13 марта вступил в силу Приказ Министерства здравоохранения Украины №157, которым чиновники упразднили часть учетных медицинских форм. Некоторые из них были уже морально устаревшими, некоторые – дублировали другие документы. В целом, эти многочисленные талоны, формы и журналы были обузой для врачей – тратой времени и сил. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбук отметила, что приказ Минздрава является шагом к переходу на новую модель вызова врачей на дом, информирует svodka.net.

РАНЕЕ все обращения пациентов в медицинские учреждения регистрировались в Книге записи вызовов врачей на дом (№ 031/у) работниками регистратуры. Затем врач отчитывался обо всех визитах, которые были занесены в эту Книгу. То есть, врач не принимал решения о том, нужна ли пациенту помощь на дому – он лишь шел по указанному адресу. Пациенты также были лишены прямого контакта с медиком в момент телефонного обращения. Они лишь оставляли свои жалобы и контакты и ожидали прихода врача.

ТЕПЕРЬ. Приказ Минздрава отменил Книгу записи вызовов. Подписывая декларацию со своим семейным врачом, пациент устанавливает с ним или с его медсестрой персональный контакт. При необходимости пациент звонит по рабочему номеру медика, излагает свою проблему, и в том случае, если эта проблема требует прихода врача на дом, такое решение принимается. Если проблему можно решить амбулаторно или в рамках телефонной консультации, то предпочтение будет отдаваться таким методам. Это сэкономит время и ресурсы врача, даст ему возможность принять амбулаторно больше пациентов и уделить время самообразованию

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