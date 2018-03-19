Ксения Собчак баллотировалась на пост президента Российской Федерации,чтобы превратиться из журналиста в политика, а потом претендовать на пост мэра Санкт-Петербурга.

Об этом «Апострофу» заявил российский политик, прежний депутат Госдумы Илья Пономарев, информирует svodka.net.

По его словам, Санкт-Петербург — это единственный регион, где Собчак заняла третье место, а не четвертое, как в целом по стране. Там она опередила лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского.

Пономарев добавил, что Павел Грудинин, в свою очередь, шел на выборы для того, чтобы потом стать губернатором Московской области.

«Был большой вопрос в том, с каким результатом это (выборы, — ред.) закончится лично для Путина (президента РФ Владимира Путина, — ред.) и остальных участников процесса, ведь в конечном итоге они для этого туда и шли», — отметил он.

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