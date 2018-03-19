Устойчивость политического строя в путинской России оказалась «на нуле».

Отсутствие в стране демократических институтов является для правящего режима одновременно и позитивом, и потенциальной угрозой, — сказал «Обозревателю» российский финансист и блогер Слава Рабинович.

«В России демонтировали государство и конституционный строй, но в этом и заключается кошмарный ужас или страшный кошмар», — заявил он. , информирует svodka.net.

Рабинович пояснил: «В демократических странах изобретен строй, где есть демократические институты выборов и сменяемости власти. Не только для того, чтобы не допустить узурпации власти, но и для того, чтобы политические, экономические, социальные и любые другие широкие слои населения могли спрогнозировать, каким образом будет меняться власть и развиваться государство».

Следовательно, наличие таких институтов «подразумевает устойчивость политического строя и способность прогнозировать на много лет вперед. Это предотвращает разного рода смуты, революции, войны, в том числе гражданские войны».

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«Но в России же все это не предотвращено», — констатировал блогер.

И добавил: в сложившейся ситуации невозможно никакое прогнозирование – не только для граждан, которые не знают, как и когда сменится власть, но также для инвесторов. «Эта ситуация делает Россию не только страной-изгоем в политическом, международном смысле – она делает ее страной-изгоем и во всемирной конкуренции за инвестиционный капитал», — резюмировал Рабинович.

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