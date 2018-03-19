Российский «Сбербанк» на одной из карт в своей «Стратегии 2020» обозначил территорию оккупированного Россией Крыма как украинскую.

Соответствующий отчет банка доступен на официальном сайте, информирует svodka.net.

Стоит отметить, что на карту с украинским Крымом бурно отреагировали в сети.

«Сбербанк» тут на днях выкатил стратегию развития 2020: если не можешь определиться, чей Крым, прикрой его меткой. Хотя, если присмотреться — все же «Сбер» считает, что украинский. В честь чего тогда праздник вчера (18 марта, — ред.) был по всей стране?» — говорится на странице «Лентач» в Twitter.

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