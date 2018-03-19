Отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля является тревожным звонком для цивилизованного мира. Как информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, об этом, выступая на политологическом форуме Центра европейской политики «Строя безопасную и прочную Украину: прогресс и вызовы», который состоялся 19 марта в Брюсселе, сказал глава украинского МИД Павел Климкин.

Россия осмелилась на грубую химическую атаку в Европе, поэтому надо удвоить усилия для построения безопасной среды в Евросоюзе и соседних государствах, отметил министр, информирует svodka.net.

«Мы часто слышим, что Путин (президент РФ Владимир Путин. – «ГОРДОН») перешел ту или иную «красную линию». Для России больше нет «красных линий». Забудьте об этом. Россия начала нетрадиционную, но уже вполне реальную войну против демократических институтов и цивилизованного мира. Мы должны дать скоординированный ответ на эти угрозы», – подчеркнул Климкин.

Он отметил, что Украина продолжает евроинтеграционные трансформации и комплексное реформирование страны на фоне продолжающейся гибридной агрессии РФ.

На сегодняшней встрече в Брюсселе Климкин передал главам внешнеполитических ведомств стран Европейского союза список из 140 человек, задействованных в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в аннексированном Крыму.

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