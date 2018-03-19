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|Реалии оккупации: В Макеевке исчезли платежные терминалы
|19.03.2018 23:31
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Платежные терминалы убрали в оккупированной Макеевке. Об этом жители города пишут в социальных сетях, сообщает ОстроВ. Макеевчане отмечают, что исчезновение терминалов связано с «налогообложением» и повлекло за собой массу неудобств. При этом в некоторых местах терминалы еще работают.
Вот, что пишут жители подконтрольного боевикам города (орфография и пунктуация авторов сохранены):, информирует svodka.net.
«В Макеевке убрали все платежные терминалы, так как с каждого платежного терминала должен платиться налог в городской бюджет. И т.к. цифры там не маленькие, их просто убрали. Думаю, со временем они появятся снова, но с еще большей комиссией»,
«Макеевку онлайн , например ,уже не пополнить через терминал. Очень удобно…»,
» Где убрали? Только что на плехе счёт пополнял»,
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«Давно уже ((( и заранее говорили. С 1 марта по моему. Ото я 500 рэ внесла за интернет, теперь будем покупать карты пополняшки или в офис»,
«Че-то понесло Макеевку».