Тот факт, что такая страна, как Украина, имеет геополитически важное положение, не означает, что она будет освобождена от соблюдения международного права или его обязанности защищать меньшинства в стране.

С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметив Венгрия и Европейский союз надеются, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии, проведет консультации с национальными общинами и серьезно отнесется к вопросам запрету на отмену существующих прав венгров Закарпатья, передает местное издание Hirado, информирует svodka.net.

Кроме того, Сийярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово, где, по замыслу Минобороны, должен разместитьсяя батальон численностью около 800 человек. Речь идет о в городе с высокой долей венгров между населения, отметил дипломат, добавив, что что объяснение Минобороны Украины о том, в котором говорится, что этот шаг необходим из-за угроз территориальной целостности Украины, вызывает еще большее беспокойство.

«Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно следовательно Венгрия категорически отвергает это», — заявил Сиярто.

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