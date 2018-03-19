Верховный представитель ЕС отметила, что эти реформы нужны, прежде только, украинцам, а не ЕС

Европейский Союз призвал Украину более решительно продолжать реформы и борьбу с коррупцией, информирует svodka.net.

Об этом заявила главный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини, передает Радио Свобода.

«ЕС хотел бы видеть больше решимости [в проведении реформ]», — заявила она.

По словам Могерини, ЕС ожидает создания Антикоррупционного суда, отмены обязательств подавать электронные декларации неправительственным организациям и общественным активистам, а также реализацию ряда других шагов, которые нужно сделать для консолидации реформ.

Могерини отметила, что эти реформы нужны, прежде только, украинцам, а не ЕС.

Напомним, 11-12 марта Федерика Могерини находилась с двухдневным рабочим визитом в Украине.

Накануне поездки она отметила, что ЕС не устал от украинских проблем и действий властей, несмотря на то, что некоторые реформы в Украине продвигаются не так быстро, как хотелось бы представителям Евросоюза.

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