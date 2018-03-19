Деловые Сводки
- Американские историки начали раскопки по поиску настоящего клада, зарытого солдатом во время Гражданской войны
- Директор Укргидрометцентра пообещал потепление к концу недели
- На заседании в штаб-квартире ООН Юрий Витренко в очередной раз призвал обратить внимание на незаконные действия России
- Звезда «Секса в большом городе» собралась стать губернатором Нью-Йорка
- Что 20 марта празднуют в Украине и в мире
|Могерини – властям: Хотим больше решимости
|19.03.2018 23:55
|
Верховный представитель ЕС отметила, что эти реформы нужны, прежде только, украинцам, а не ЕС
Европейский Союз призвал Украину более решительно продолжать реформы и борьбу с коррупцией, информирует svodka.net.
Об этом заявила главный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини, передает Радио Свобода.
«ЕС хотел бы видеть больше решимости [в проведении реформ]», — заявила она.
По словам Могерини, ЕС ожидает создания Антикоррупционного суда, отмены обязательств подавать электронные декларации неправительственным организациям и общественным активистам, а также реализацию ряда других шагов, которые нужно сделать для консолидации реформ.
Могерини отметила, что эти реформы нужны, прежде только, украинцам, а не ЕС.
Напомним, 11-12 марта Федерика Могерини находилась с двухдневным рабочим визитом в Украине.
Накануне поездки она отметила, что ЕС не устал от украинских проблем и действий властей, несмотря на то, что некоторые реформы в Украине продвигаются не так быстро, как хотелось бы представителям Евросоюза.