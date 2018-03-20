Новация касается не всех, а только тех, кто продолжил работать после выхода на отдых.

С апреля в Украине стартует автоматический перерасчет страхового стажа для тех, кто работает по достижении пенсионного возраста. Для таких людей автоматически должны вырасти выплаты, информирует svodka.net.

На 40 квадратных метрах в подвале лежат десять тысяч книг – это страсть и стиль жизни Эдуарда Яковлевича, а также основной доход. Полвека он покупает и продает книги, сейчас его магазинчик в историческом центре столицы – едва ли не последний из букинистов. «12 лет я стопроцентный пенсионер. 50 лет я работал на официальной работе, платил в пенсионный фонд. Пенсии, конечно, не хватает, следовательно я и работаю», — говорит хозяин магазина. Работа дает ему общение и возможность чувствовать себя важным, но он запросто променял бы это на путешествия по Украине, если бы имел на них деньги: сейчас от государства получает меньше 2 тысяч, а отдыхать хотел бы хотя бы при 6-7 тысячах выплат. «Как она начисляется – тайна сия велика, этого я не знаю», — говорит пенсионер.

Чиновники уверяют, что уже после 1 апреля Эдуард Яковлевич и такие, как он, будут приятно удивлены. «Должен быть впервые произведен автоматизированный перерасчет для тех людей, которые продолжали работать и получили страховой стаж», — отметила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко. До сих пор пенсионеры, которые продолжают официально работать, должны были прийти в фонд и написать заявление на перерасчет. Теперь концепция будет иной.

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Пенсия – это не дар за то, что вы дожили до нее, а то, что вы зарабатывали официально и уплачивая страховые взносы. По сути, она состоит из двух компонентов. Первый – это стаж. В нашей формуле это процент, который равен отработанным годам. К примеру, если вышли на пенсию со страховым стажем 40 лет, то эта цифра 0,4. Второй – это зарплата. Берем среднюю по Украине – сейчас это 3764 гривны 40 копеек. И умножаем на индивидуальный коэффициент, который зависит от уплаченных страховых взносов и уровня зарплаты. Чтобы поощрить работать как можно дольше, новацией вводится понятие сверхнормативного стажа – по 1% прожиточного минимума за каждый переработанный год.

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