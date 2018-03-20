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О реальных настроениях в Донбассе и добровольцах на фронте, - украинка, которая воюет в АТО
20.03.2018 08:02
Люди устали от войны и будут молиться на любую власть, которая наведет порядок, говорит Елена Белозерская - воин Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", с недавних пор офицер ВСУ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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