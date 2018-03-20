Силовики успешно приучили общество к тому, что доверять им нельзя.

Наезд на Новую Почту наглядно показывает, зачем стране необходимо скорейшее создание Службы финансовых расследований. Нельзя давать этим людям, — прокурорам, сбушникам, полицейским, — право трогать бизнес. Нельзя пускать их на порог. Об этом сообщает "Лiга.net", информирует svodka.net.

Во-первых, потому что это не их дело. Пусть контрразведка ловит шпионов, полиция — воров и убийц, а прокуроры пусть ловят рыбу на пенсии.

Во-вторых, потому что им просто не доверяют. Даже если бы Новая Почта была корпорацией зла, ее сотрудники пили бы кровь младенцев, обслуживали международный терроризм и лично упаковывали «новичок» перед отправкой в Лондон, все равно общество встало бы на их сторону. Потому что с одной стороны компания, созданная с нуля, не получавшая ни копейки дотаций и максимально отдаленная от государственных денежных потоков, а с другой стороны — прокуратура. У которой был бы шанс получить поддержку общества только в том случае, если бы они пришли с обысками к Фирташу, Ахметову или Коломойскому. Но к ним они приходят только выпить чаю в Амстердаме, к сожалению.

В третьих, потому что это старая прокуратура и Новая Почта. И люди в прокуратуре, кажется, совершенно не понимают, в каком мире они живут. Фраза пресс-службы прокуратуры о том, что они пришли и парализовали работу компании в пятницу вечером, но сделали это без спецназа, а значит инвестиционный климат не пострадал, достойна быть записана в скрижали идиотизма. Инвестклимат страдает каждый раз, когда украинский прокурор только лишь посмотрит в сторону бизнесмена. И надо объяснить прокурорам, что даже тогда, когда они влетали с отрядом в масках в офисы, это имело только психологический эффект. Потому что украинские белые воротнички не нападали бы на прокуроров и без спецназа, это ведь не вооруженные до зубов депутаты.

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Украинский бизнес не священный. Никто не любит платить налоги, люди бывают разные, их толерантность к преступным схемам тоже может отличаться. Но украинский бизнес выглядит святым, когда его сравниваешь с украинским прокурором. Поэтому разоблачать преступления там, где они есть, должны другие люди. Обладающие доверием. Потому что сейчас вам и первоклассник скажет, что если силовики пришли с обыском в компанию, то они хотят поживиться. И все. Никаких других мыслей в такой ситуации просто не может возникнуть.

Создание Службы финансовых расследований назрело и перезрело, и пока ее нет, пока прокуроры обладают властью доить бизнес, ни про какой быстрый экономический рост и говорить нельзя. Не придут сюда инвесторы, если им сразу же придется иметь дело с решалами из силовиков.

Равно как и трудно ожидать роста доходов бюджета. Потому что не могут старые решалы избавить страну от схем, потому как даже найдя схему, даже прийдя в ресторан и потребовав уйти от ФОПов, даже прийдя в спортивную сеть и потребовав уйти от ФОПов, даже ловя за руку тех, кто выводит деньги в оффшор, даже если они при всем при этом будут руководствоваться благими намерениями, у них ничего не выйдет, им никто не поверит.

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А все это означает, что бедность никуда не денется, пока силовики имеют такую власть. И лишая их власти, создавая службу с нуля и набирая туда чистых людей, вы даете шанс стране и людям стать богаче. Это не достаточное, но необходимое условие.

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