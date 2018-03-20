От продажи «Одессаоблэнерго» и «Сумыоблэнерго» государство может выручить 49 млн. грн. вместо запланированных 265 млн. грн. 19 марта глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров отменил торги по продаже 25% акций «Одессаоблэнерго» и «Сумыоблэнерго», назначенные соответственно на 20 марта на «Украинской бирже» и на 30 марта на ПФТС.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/По информации источника в Кабмине, такое решение было принято в понедельник 19 марта после заседания Рабочей группы по приватизации – за отмену торгов выступил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

Так, согласно решению рабочей группы, продавать эти пакеты будут согласно вступившему недавно в силу обновленному закону о приватизации. Напомним, 7 марта вступил в силу новый закон о приватизации. Согласно статье 22 закона, стартовая цена объекта малой приватизации (объект малой приватизации – стоимостью до 250 млн. грн) определяется аукционной комиссией на уровне балансовой стоимости объекта. Это означает, что 152 млн. акций «Одессаоблэнерго» будут оценены по номиналу – 0,25 грн. и выставлены на торги за 38 млн. грн.. А акции «Сумыоблэнерго» на старте будут стоить 11 млн. грн. В результате такого решения только от продажи «Одессаоблэнерго» государственный бюджет может недополучить 206 млн. грн. поскольку еще в конце февраля ФГИ объявил о выставлении на продажу на биржевых торгах 25% акций «Одессаоблэнерго» по стартовой цене 149,081 млн грн и «Сумыоблэнерго» за 106,275 млн грн. «Украинская биржа» уже успела получить от претендентов на блокпакет акций «Одессаоблэнерго» необходимые для участия в аукционе гарантийные взносы.

Напомним, в августе прошлого года Фонд госимущества оценивал 25%-ые пакеты «Одессаоблэнерго» и «Сумыоблэнерго» в 631,3 млн грн и 370,32 млн грн соответсвенно. Однако желающих приобрести госпакеты энергетических компаний по такой цене не было.

При этом глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус на оценил энергетические компании гораздо дороже с учетом перспективы введения RAB-тарифов. «В целях РАБ-тарифов активы этой же компании (Одессаоблэнерго – ред.) оценены в 15,4 млрд грн или в 25,8 раз выше, чем в целях приватизации. Да, эти две оценки не должны полностью совпадать. При доходности 12,5%, а это действующая методика, которую глава НКРЭКУ и далее поддерживает, как правильную, чистая прибыль в год составит 481 млн грн», – заявил Андрей Герус. По его словам, половину из этой прибыли акционеры имеют право забирать живыми деньгами, как дивиденды. То есть покупатель акций в первый же год забрать 241 млн грн, вложив при этом лишь 38 млн. грн.

Впрочем, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на необходимости отмены стимулирующего регулирования и вновь призвал НКРЭКУ пересмотреть решение о RAB-регулировании.

&Гройсманом виде RAB-тарифы, в каком предлагается их ввести, являются несправедливым. Начислять 12% на старые активы неправильно, несправедливо, это может привести к необоснованному повышению стоимости электроэнергии для украинских производителей», — заявил премьер.

Президент Петр Порошенко также усомнился, что нововведения заработают в апреле. «Я сомневаюсь, что в апреле – по крайне мере мне об этом ничего неизвестно – эта система (внедрение стимулирующего регулирования, RAB-тариф – ред.) будет введена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и вероятно парламента», – сказал президент.

16 марта ФГИ опубликовал список главных объектов приватизации в 2018 году. В списке – семь энергетических компаний.

Напомним, нынешний глава ФГИ Виталий Трубаров подозревается в причастности к незаконной приватизации части здания Минагрополитики.

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